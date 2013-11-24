В 1 сезоне 1 серии сериала «Старость — не радость» медсестра Диди Ортли возвращается в пансионат для пожилых людей. Она кажется счастливой женщиной: у нее есть муж, славные дети и любимая работа. Но что-то по-прежнему не дает ей покоя.