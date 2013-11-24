В 1 сезоне 1 серии сериала «Старость — не радость» медсестра Диди Ортли возвращается в пансионат для пожилых людей. Она кажется счастливой женщиной: у нее есть муж, славные дети и любимая работа. Но что-то по-прежнему не дает ей покоя.
Related video
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail