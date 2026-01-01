Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Старость — не радость Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Старость — не радость» (2013)

Актеры сериала «Старость — не радость» Вся информация о сериале
Лори Меткаф
Лори Меткаф Laurie Metcalf
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн Alex Borstein
Dawn Forchette Ниси Нэш
Ниси Нэш Niecy Nash
DiDi Ortley
Энн Морган Гилберт Ann Morgan Guilbert
Мэл Родригез
Мэл Родригез Mel Rodriguez
Patsy De La Serda
Кей Каллан K. Callan
Джон Баринхолц Jon Barinholtz
Марк Хэрелик Mark Harelik
Дэниел Стерн
Дэниел Стерн Daniel Stern
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон Harry Dean Stanton
Джун Скуиб
Джун Скуиб June Squibb
Ирма П. Холл Irma P. Hall
Брэндон Фоббс Brandon Fobbs
Молли Шеннон
Молли Шеннон Molly Shannon
Джоэль Джонстоун
Джоэль Джонстоун Joel Johnstone
Патриция Скэнлон Patricia Scanlon
Тельма Хопкинс
Тельма Хопкинс Telma Hopkins
Линдси Крафт
Линдси Крафт Lindsey Kraft
Энн Джеффрис Anne Jeffreys
Хелен Слэйтон-Хьюджес Helen Slayton-Hughes
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше