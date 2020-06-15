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Киноафиша Сериалы Герой по вызову Сезоны Сезон 1 Серия 2

Герой по вызову 2020 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 15 июня 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 15 июня 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 16 июня 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 16 июня 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 17 июня 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 17 июня 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 18 июня 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 18 июня 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 19 июня 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 19 июня 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Герой по вызову» Лутошин знакомится с молодой и красивой сотрудницей полиции Леоновой, и между ними проскакивает искра. Бывшая жена Лутошина сообщает ему, что рост опухоли замедляется, но герой не хочет в это верить.

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