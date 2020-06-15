В 1 сезоне 2 серии сериала «Герой по вызову» Лутошин знакомится с молодой и красивой сотрудницей полиции Леоновой, и между ними проскакивает искра. Бывшая жена Лутошина сообщает ему, что рост опухоли замедляется, но герой не хочет в это верить.