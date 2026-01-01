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Киноафиша Сериалы Джентльмен Джек Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Джентльмен Джек» (2022)

Актеры сериала «Джентльмен Джек» Вся информация о сериале
Джо Армстронг
Джо Армстронг Joe Armstrong
Samuel Washington Софи Рандл
Софи Рандл Sophie Rundle
Ann Walker
Алекс Бхат Alex Bhat
Сюранна Джоунс
Сюранна Джоунс Suranne Jones
Anne Lister
Лидия Леонард Lydia Leonard
Mariana Lawton
Albane Courtois
Стефани Коул Stephanie Cole
Амелия Баллмор Amelia Bullmore
Eliza Priestley
Лео Флэнеган
Лео Флэнеган Leo Flanagan
Джоди Мэй
Джоди Мэй Jodhi May
Рози Кавальеро
Рози Кавальеро Rosie Cavaliero
Elizabeth Cordingley
Питер Дэвисон Peter Davison
William Priestley
Руперт Ванситтарт
Руперт Ванситтарт Rupert Vansittart
Джемма Уилан
Джемма Уилан Gemma Whelan
Marian Lister
Nicola Sloane
Джемма Джонс
Джемма Джонс Gemma Jones
Aunt Anne Lister
Джессика Бэглоу Jessica Baglow
Тимоти Уэст
Тимоти Уэст Timothy West
Jeremy Lister Стив Эветс
Стив Эветс Steve Evets
Джоэнна Скэнлэн
Джоэнна Скэнлэн Joanna Scanlan
Дэниэл Беттс Daniel Betts
Эдриен Роулинс Adrian Rawlins
Аннабель Маллион Annabel Mullion
Джордж Костиган George Costigan
James Holt
Люси Брирс
Люси Брирс Lucy Briers
Хэдли Фрэйзер Hadley Fraser
Кэтрин Келли
Кэтрин Келли Katherine Kelly
Elizabeth Sutherland
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