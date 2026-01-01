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Актёры 1 сезона сериала «Джентльмен Джек» (2019)
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Актеры сериала «Джентльмен Джек»
Вся информация о сериале
Albane Courtois
Рози Кавальеро
Rosie Cavaliero
Elizabeth Cordingley
Амелия Баллмор
Amelia Bullmore
Eliza Priestley
Люси Брирс
Lucy Briers
Сюранна Джоунс
Suranne Jones
Anne Lister
Дино Фечер
Dino Fetscher
Джоэль Моррис
Joel Morris
Софи Рандл
Sophie Rundle
Ann Walker
Питер Дэвисон
Peter Davison
William Priestley
Джемма Джонс
Gemma Jones
Aunt Anne Lister
Дэйзи Эдгар-Джонс
Daisy Edgar-Jones
Стефани Коул
Stephanie Cole
Джон Холлинворт
John Hollingworth
Рокко Хэйнс
Rocco Haynes
Брендан Патрикс
Brendan Patricks
Thomas Ainsworth
Джемма Уилан
Gemma Whelan
Marian Lister
Натали Гэвин
Natalie Gavin
Джо Армстронг
Joe Armstrong
Samuel Washington
Тимоти Уэст
Timothy West
Jeremy Lister
Уильям Снейп
William Snape
Stephanie Hyam
Майкл Ксавьер
Michael D. Xavier
Джордж Костиган
George Costigan
James Holt
Лидия Леонард
Lydia Leonard
Mariana Lawton
Том Льюис
Tom Lewis
Эми Джеймс-Келли
Amy James-Kelly
Руперт Ванситтарт
Rupert Vansittart
Джессика Бэглоу
Jessica Baglow
Каспар Филлипсон
Caspar Phillipson
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