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Киноафиша Сериалы Джентльмен Джек Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Джентльмен Джек» (2019)

Актеры сериала «Джентльмен Джек» Вся информация о сериале
Albane Courtois
Рози Кавальеро
Рози Кавальеро Rosie Cavaliero
Elizabeth Cordingley
Амелия Баллмор Amelia Bullmore
Eliza Priestley
Люси Брирс
Люси Брирс Lucy Briers
Сюранна Джоунс
Сюранна Джоунс Suranne Jones
Anne Lister
Дино Фечер Dino Fetscher
Джоэль Моррис Joel Morris
Софи Рандл
Софи Рандл Sophie Rundle
Ann Walker
Питер Дэвисон Peter Davison
William Priestley
Джемма Джонс
Джемма Джонс Gemma Jones
Aunt Anne Lister Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс Daisy Edgar-Jones
Стефани Коул Stephanie Cole
Джон Холлинворт
Джон Холлинворт John Hollingworth
Рокко Хэйнс
Рокко Хэйнс Rocco Haynes
Брендан Патрикс
Брендан Патрикс Brendan Patricks
Thomas Ainsworth Джемма Уилан
Джемма Уилан Gemma Whelan
Marian Lister Натали Гэвин
Натали Гэвин Natalie Gavin
Джо Армстронг
Джо Армстронг Joe Armstrong
Samuel Washington Тимоти Уэст
Тимоти Уэст Timothy West
Jeremy Lister
Уильям Снейп William Snape
Stephanie Hyam
Майкл Ксавьер
Майкл Ксавьер Michael D. Xavier
Джордж Костиган George Costigan
James Holt
Лидия Леонард Lydia Leonard
Mariana Lawton
Том Льюис Tom Lewis
Эми Джеймс-Келли Amy James-Kelly
Руперт Ванситтарт
Руперт Ванситтарт Rupert Vansittart
Джессика Бэглоу Jessica Baglow
Каспар Филлипсон Caspar Phillipson
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