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Киноафиша Сериалы Гений Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Гений» (2024)

Актеры сериала «Гений» Вся информация о сериале
Аарон Пьер
Аарон Пьер Aaron Pierre
Келвин Харрисон
Келвин Харрисон Kelvin Harrison Jr.
Джейми Лоусон Jayme Lawson
Веруче Опиа Weruche Opia
Гари Карр
Гари Карр Gary Carr
Хьюберт Понт дю-Жур
Хьюберт Понт дю-Жур Hubert Pont du-Jour
Рон Сепас Джонс
Рон Сепас Джонс Ron Cephas Jones
Донал Лог
Донал Лог Donal Logue
Лиза Гэй Хэмилтон
Лиза Гэй Хэмилтон Lisa Gay Hamilton
Саша Компере
Саша Компере Sasha Compère
Гриффин Мэтьюз
Гриффин Мэтьюз Griffin Matthews
Маргарет Эйвери Margaret Avery
Квентин Плэр
Квентин Плэр Quentin Plair
Мэллори Джонсон Mallori Johnson
Эшли Романс Ashley Romans
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