В 3 сезоне 8 серии сериала «Гений» главная героиня начинает свою карьеру на музыкальном лейбле Arista, ей активно помогает основатель Клайв Дэвис. Кроме того, певица появляется на торжественном вручении премии «Грэмми» в конце девяностых годов.
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