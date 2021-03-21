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Киноафиша Сериалы Гений Сезоны Сезон 3 Серия 8

Гений 2017 - 2021 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Гений»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 21 марта 2021
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 21 марта 2021
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 22 марта 2021
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 22 марта 2021
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 23 марта 2021
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 23 марта 2021
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 24 марта 2021
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 24 марта 2021
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Гений» главная героиня начинает свою карьеру на музыкальном лейбле Arista, ей активно помогает основатель Клайв Дэвис. Кроме того, певица появляется на торжественном вручении премии «Грэмми» в конце девяностых годов.

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