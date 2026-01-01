Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Гений Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Гений» (2021)

Актеры сериала «Гений» Вся информация о сериале
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво Cynthia Erivo
Aretha Franklin Малкольм Баррет
Малкольм Баррет Malcolm Barrett
Ted White
Patrice Covington
Erma Franklin
Ребекка Наоми Джонс Rebecca Naomi Jones
Carolyn Franklin
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс David Cross
Кимберли Хеберт Грегори
Кимберли Хеберт Грегори Kimberly Hebert Gregory
Ruth Bowen Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс Courtney B. Vance
Омар Дж. Дорси Omar Dorsey
Марке Ричардсон II
Марке Ричардсон II Marque Richardson II
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж Edwin Hodge
Кристин Адамс
Кристин Адамс Christine Adams
Люк Джеймс Luke James
Кристофер Редман Christopher Redman
Фил Армихо Phil Armijo
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше