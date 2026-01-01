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Актёры 2 сезона сериала «Гений» (2018)
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Актеры сериала «Гений»
Вся информация о сериале
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Pablo Picasso
Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
Алекс Рич
Alex Rich
Young Pablo Picasso
Саманта Колли
Samantha Colley
Поппи Делевинь
Poppy Delevingne
Marie-Thérèse Walter
Т.Р. Найт
T.R. Knight
Софья Донианц
Sofia Doniants
Эшлинг Франчози
Aisling Franciosi
Fernande Olivier
Валентина Белле
Valentina Bellè
Эд Стоппард
Ed Stoppard
Роберт Шиэн
Robert Sheehan
Том Каллен
Tom Cullen
Seth Gabel
Лукас Энгландер
Lucas Englander
Эйлин О’Хиггинс
Eileen O'Higgins
Чеки Карио
Tchéky Karyo
Дэвид Уилмот
David Wilmot
Майкл МакЭлхаттон
Michael McElhatton
Джонни Флинн
Johnny Flynn
Трэйси Чимо
Tracee Chimo
Хорди Молья
Jordi Mollà
Михаил Горевой
Mikhail Gorevoy
Алекс Хэсселл
Alex Hassell
Винсент Лондез
Vincent Londez
Simon Buret
Чарли Каррик
Charlie Carrick
Иддо Голдберг
Iddo Goldberg
Димитрий Леонидас
Dimitri Leonidas
Адриан Шиллер
Adrian Schiller
Горан Костич
Goran Kostic
Себастьян Роше
Sebastian Roché
Emile Gilot
Эндрю Бакан
Andrew Buchan
Марго Шателье
Margaux Chatelier
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