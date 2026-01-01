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Киноафиша Сериалы Гений Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Гений» (2018)

Актеры сериала «Гений» Вся информация о сериале
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас Antonio Banderas
Pablo Picasso Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи Clemence Poesy
Алекс Рич Alex Rich
Young Pablo Picasso
Саманта Колли
Саманта Колли Samantha Colley
Поппи Делевинь
Поппи Делевинь Poppy Delevingne
Marie-Thérèse Walter Т.Р. Найт
Т.Р. Найт T.R. Knight
Софья Донианц
Софья Донианц Sofia Doniants
Эшлинг Франчози
Эшлинг Франчози Aisling Franciosi
Fernande Olivier Валентина Белле
Валентина Белле Valentina Bellè
Эд Стоппард
Эд Стоппард Ed Stoppard
Роберт Шиэн
Роберт Шиэн Robert Sheehan
Том Каллен
Том Каллен Tom Cullen
Seth Gabel
Лукас Энгландер Lucas Englander
Эйлин О’Хиггинс
Эйлин О’Хиггинс Eileen O'Higgins
Чеки Карио
Чеки Карио Tchéky Karyo
Дэвид Уилмот
Дэвид Уилмот David Wilmot
Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон Michael McElhatton
Джонни Флинн
Джонни Флинн Johnny Flynn
Трэйси Чимо Tracee Chimo
Хорди Молья
Хорди Молья Jordi Mollà
Михаил Горевой
Михаил Горевой Mikhail Gorevoy
Алекс Хэсселл
Алекс Хэсселл Alex Hassell
Винсент Лондез Vincent Londez
Simon Buret
Чарли Каррик
Чарли Каррик Charlie Carrick
Иддо Голдберг
Иддо Голдберг Iddo Goldberg
Димитрий Леонидас Dimitri Leonidas
Адриан Шиллер
Адриан Шиллер Adrian Schiller
Горан Костич
Горан Костич Goran Kostic
Себастьян Роше Sebastian Roché
Emile Gilot Эндрю Бакан
Эндрю Бакан Andrew Buchan
Марго Шателье
Марго Шателье Margaux Chatelier
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