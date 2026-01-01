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Актёры 1 сезона сериала «Гений» (2017)
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Актеры сериала «Гений»
Вся информация о сериале
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Albert Einstein
Джонни Флинн
Johnny Flynn
Young Albert Einstein
Саманта Колли
Samantha Colley
Mileva Maric
Майкл МакЭлхаттон
Michael McElhatton
Ральф Браун
Ralph Brown
Max Planck
Ричард Тополь
Richard Topol
Fritz Haber
Эмили Уотсон
Emily Watson
Elsa Einstein
Шеннон Тарбет
Shannon Tarbet
Seth Gabel
Т.Р. Найт
T.R. Knight
Питер Джекобсон
Peter Jacobson
Джоди Мэй
Jodhi May
Роберт Линдсэй
Robert Lindsay
Jon Fletcher
Marcel Grossmann
Дикси Эгерикс
Dixie Egerickx
Алистэр Петри
Alistair Petrie
Род Халлетт
Rod Hallett
Чарити Уэйкфилд
Charity Wakefield
Эд Стоппард
Ed Stoppard
Винсент Картайзер
Vincent Kartheiser
Николас Роу
Nicholas Rowe
Jost Winteler
Клара Иссова
Klára Issová
Люк Аллен-Гейл
Luke Allen-Gale
Адам Гарсия
Adam Garcia
Кристиан Рубек
Christian Rubeck
Сэлли Декстер
Sally Dexter
Зои Телфорд
Zoe Telford
Хелен Монкс
Helen Monks
Радивойе Буквич
Radivoje Bukvic
Юджин Саймон
Eugene Simon
Давид Денсик
David Dencik
Алисия фон Риттберг
Alicia von Rittberg
Клер Рашбрук
Claire Rushbrook
Генри Гудман
Henry Goodman
Предраг Бьелац
Predrag Bjelac
Никола Джурицко
Nikola Đuričko
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