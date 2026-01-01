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Киноафиша Сериалы Гений Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Гений» (2017)

Актеры сериала «Гений» Вся информация о сериале
Джеффри Раш
Джеффри Раш Geoffrey Rush
Albert Einstein Джонни Флинн
Джонни Флинн Johnny Flynn
Young Albert Einstein Саманта Колли
Саманта Колли Samantha Colley
Mileva Maric Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон Michael McElhatton
Ральф Браун
Ральф Браун Ralph Brown
Max Planck
Ричард Тополь Richard Topol
Fritz Haber
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон Emily Watson
Elsa Einstein Шеннон Тарбет
Шеннон Тарбет Shannon Tarbet
Seth Gabel
Т.Р. Найт
Т.Р. Найт T.R. Knight
Питер Джекобсон
Питер Джекобсон Peter Jacobson
Джоди Мэй
Джоди Мэй Jodhi May
Роберт Линдсэй Robert Lindsay
Jon Fletcher
Marcel Grossmann
Дикси Эгерикс
Дикси Эгерикс Dixie Egerickx
Алистэр Петри
Алистэр Петри Alistair Petrie
Род Халлетт Rod Hallett
Чарити Уэйкфилд
Чарити Уэйкфилд Charity Wakefield
Эд Стоппард
Эд Стоппард Ed Stoppard
Винсент Картайзер
Винсент Картайзер Vincent Kartheiser
Николас Роу
Николас Роу Nicholas Rowe
Jost Winteler
Клара Иссова Klára Issová
Люк Аллен-Гейл Luke Allen-Gale
Адам Гарсия Adam Garcia
Кристиан Рубек
Кристиан Рубек Christian Rubeck
Сэлли Декстер Sally Dexter
Зои Телфорд Zoe Telford
Хелен Монкс
Хелен Монкс Helen Monks
Радивойе Буквич Radivoje Bukvic
Юджин Саймон
Юджин Саймон Eugene Simon
Давид Денсик
Давид Денсик David Dencik
Алисия фон Риттберг
Алисия фон Риттберг Alicia von Rittberg
Клер Рашбрук Claire Rushbrook
Генри Гудман
Генри Гудман Henry Goodman
Предраг Бьелац Predrag Bjelac
Никола Джурицко Nikola Đuričko
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