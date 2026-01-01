Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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