В 1 сезоне 5 серии сериала «Банды Лондона» Даррен оказался в эпицентре хаоса, который сам и устроил. Он пытается выйти из конфликта, но наемники уже следуют за ним, потому что кто-то заказал его голову. Сможет ли Кинни ему помочь?