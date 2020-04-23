В 1 сезоне 3 серии сериала «Банды Лондона» лидер банды курдов Лейл намерен пойти против своей воли и сделать невозможное. Шон составляет очень опасный план, а Эллиот тем временем обзавелся новым врагом.
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