В 1 сезоне 1 серии сериала «Банды Лондона» самый опасный криминальный авторитет по имени Финн Уоллес был таинственно убит. Современный гангстерский мир Лондона трескается на глазах, потому что никто не знает, кто заказчик.
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