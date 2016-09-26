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Киноафиша Сериалы Под прикрытием Сезоны Сезон 2 Серия 7

Под прикрытием 2015 - 2016 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Под прикрытием»
Человек из ниоткуда
Сезон 2 / Серия 1 26 сентября 2016
Свой чёрт ближе
Сезон 2 / Серия 2 3 октября 2016
Монголы
Сезон 2 / Серия 3 10 октября 2016
Чёрный дождь
Сезон 2 / Серия 4 17 октября 2016
Клуб «Адьос»
Сезон 2 / Серия 5 24 октября 2016
Родные и преступники
Сезон 2 / Серия 6 31 октября 2016
Конец пути
Сезон 2 / Серия 7 7 ноября 2016
Нашивка дьявола
Сезон 2 / Серия 8 14 ноября 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Под прикрытием» филиал байкерской группировки, управляемый Фалько и Буллетом, должен разобраться с конкурентами. Из-за этого координатор агентов из ATF собирается свернуть операцию. Но Буллет придумывает хитрый план.

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