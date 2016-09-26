Во 2 сезоне 2 серии сериала «Под прикрытием» Фалько, ныне Коннерс, становится членом криминального байкерского сообщества «Монголы». В этот клуб уже внедрен агент ATF Буллет, вместе с которым Коннерс становится участником кровавой бандитской войны.
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