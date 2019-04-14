В 8 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» прибывший на бой Джейме пытается отстоять свою правоту перед враждебно настроенным собранием в Винтерфелле. Тем временем идут последние приготовления к неминуемому штурму цитадели со стороны Белых Ходоков.
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail