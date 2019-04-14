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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 8 Серия 2

Игра престолов 8 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 8 сезона «Игра престолов»
Винтерфелл
Сезон 8 / Серия 1 14 апреля 2019
Рыцарь Семи Королевств
Сезон 8 / Серия 2 21 апреля 2019
Долгая ночь
Сезон 8 / Серия 3 28 апреля 2019
Последние из Старков
Сезон 8 / Серия 4 5 мая 2019
Колокола
Сезон 8 / Серия 5 12 мая 2019
Железный Трон
Сезон 8 / Серия 6 19 мая 2019
О чем cерия

В 8 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» прибывший на бой Джейме пытается отстоять свою правоту перед враждебно настроенным собранием в Винтерфелле. Тем временем идут последние приготовления к неминуемому штурму цитадели со стороны Белых Ходоков.

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