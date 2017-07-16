В 7 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» главный советник Дейнерис, Тирион Ланнистер, разрабатывает план занятия Вестероса для своей королевы. Тем временем на Севере из-за нее Джон Сноу вынужден столкнуться с настоящим бунтом.
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