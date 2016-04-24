В 6 сезоне 7 серии сериала «Игра престолов» Санса и Джон пытаются собрать силы для войны против Болтона. В столице фанатики Его Воробейшества продолжают удерживать контроль над городом и двором. Джейме Ланнистер готовится начать осаду Риверрана.
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