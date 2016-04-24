В 6 сезоне 5 серии сериала «Игра престолов» помощник Дейнерис, Тирион, пытается заключить необычный союз с религиозным подтекстом в Эссосе. В Вестеросе Бран Старк многое понимает о Короле Ночи. На Железных островах меж тем выбирают нового вождя.
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