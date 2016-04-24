В 6 сезоне 2 серии сериала «Игра престолов» колдунья Мелисандра прибывает на Стену, чтобы попробовать помочь Сноу. Брат Джона, Бран, тренируется с трехглазым вором. Тем временем в Винтерфелле Рамси переходит все возможные границы.
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