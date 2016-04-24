В 6 сезоне 10 серии сериала «Игра престолов» Серсее выпадает шанс получить расплату за пережитое унижение от рук фанатиков. Дейнерис делает свою ставку в большой игре за трон, а на Севере парализованный Бран узнает о Джоне кое-что важное.
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