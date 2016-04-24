В 6 сезоне 1 серии сериала «Игра престолов» Теон и Санса все же вынуждены бежать из Винтерфелла. В столице Джейме привозит Серсее очень плохие новости из Дорна, а на Стене сэр Давос пытается спасти жизнь предательски раненного Джона Сноу.
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