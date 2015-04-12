В 5 сезоне 10 серии сериала «Игра престолов» Станнис после трудных испытаний все же доходит до Винтерфелла, но сила уже не на его стороне. Тем временем в столице Серсея Ланнистер вынуждена каяться перед фанатиками в надежде обрести свободу маневра.