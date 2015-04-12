В 5 сезоне 10 серии сериала «Игра престолов» Станнис после трудных испытаний все же доходит до Винтерфелла, но сила уже не на его стороне. Тем временем в столице Серсея Ланнистер вынуждена каяться перед фанатиками в надежде обрести свободу маневра.
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail