В 4 сезоне 9 серии сериала «Игра престолов» бастард Джон и его соратники из Ночного Дозора должны отразить самую большую угрозу в своей жизни. Армада одичалых из-за Стены окружила защитников Черного ордена со всех сторон и идет на штурм.
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