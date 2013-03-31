В 3 сезоне 9 серии сериала «Игра престолов» соратники Дейнерис обсуждают план штурма Юнкай. Робб Старк представляется Уолдеру Фрею. Их кланы должны породниться, так что Эдмур Талли встречается со своей нареченной невестой.
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