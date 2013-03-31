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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 3 Серия 7

Игра престолов 3 сезон 7 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Игра престолов»
Валар Дохаэрис
Сезон 3 / Серия 1 31 марта 2013
Чёрные крылья, чёрные вести
Сезон 3 / Серия 2 7 апреля 2013
Стезя страданий
Сезон 3 / Серия 3 14 апреля 2013
Теперь его дозор окончен
Сезон 3 / Серия 4 21 апреля 2013
Поцелованная огнем
Сезон 3 / Серия 5 28 апреля 2013
Подъем
Сезон 3 / Серия 6 5 мая 2013
Медведь и прекрасная дева
Сезон 3 / Серия 7 12 мая 2013
Младшие Сыны
Сезон 3 / Серия 8 19 мая 2013
Рейны из Кастамере
Сезон 3 / Серия 9 2 июня 2013
Мать
Сезон 3 / Серия 10 9 июня 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Игра престолов» Дейнерис обменивается дарами с рабовладельцем за границами города Юнкай в Эссосе. Тем временем связанная с Джейме Бриенна Тарт, бывшая охранница Ренли, должна одолеть в Харренхолле грозного противника. 

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Чебурашка
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