В 3 сезоне 7 серии сериала «Игра престолов» Дейнерис обменивается дарами с рабовладельцем за границами города Юнкай в Эссосе. Тем временем связанная с Джейме Бриенна Тарт, бывшая охранница Ренли, должна одолеть в Харренхолле грозного противника.
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