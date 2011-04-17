В 1 сезоне 8 серии сериала «Игра престолов» после ареста Эддарда Старка его сын Роберт отправляется на помощь отцу. В столице Санса, под влиянием Серсеи, делает непростой выбор. За морем Дейнерис Таргариен видит мужа Дрого с новой стороны.
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