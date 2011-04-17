В 1 сезоне 6 серии сериала «Игра престолов» в столице Эддард замещает уехавшего на охоту Короля. На этом посту он принимает решение с долгоиграющими последствиями. В Эссосе Визерис Таргариен, наконец, получает корону — но не так, как ему мечталось.
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