В 1 сезоне 6 серии сериала «Игра престолов» в столице Эддард замещает уехавшего на охоту Короля. На этом посту он принимает решение с долгоиграющими последствиями. В Эссосе Визерис Таргариен, наконец, получает корону — но не так, как ему мечталось.