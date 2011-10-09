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Игра престолов
Сезоны
Игра престолов (2011 - 2019), список сезонов
Game of Thrones
18+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
HBO
Список сезонов сериала «Игра престолов»
Сезон 1 / Season 1
2011,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2012,
10 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2013,
10 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2014,
10 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2015,
10 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2016,
10 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2017,
7 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2019,
6 эпизодов
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