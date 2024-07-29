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Футурама 1999, 12 сезон
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Футурама
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Сезон 12
Futurama
16+
Оригинальное название
Season 12
Название
Сезон 12
Премьера сезона
29 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
17
голосов
8.5
IMDb
Список серий сериала Футурама
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Единственный Амиго
The One Amigo
Сезон 12
Серия 1
29 июля 2024
Игра в кости
Quids Game
Сезон 12
Серия 2
5 августа 2024
Температура
The Temp
Сезон 12
Серия 3
12 августа 2024
Красавица и жук
Beauty and The Bug
Сезон 12
Серия 4
19 августа 2024
Один из них кремниевый, а другой золотой
One Is Silicon and the Other Gold
Сезон 12
Серия 5
26 августа 2024
Attack of the Clothes
Сезон 12
Серия 6
2 сентября 2024
Планета Эспрессо
Planet Espresso
Сезон 12
Серия 7
9 сентября 2024
Повелительница милашек
Cuteness Overlord
Сезон 12
Серия 8
16 сентября 2024
Тайна Футурамы Либерри
The Futurama Mystery Liberry
Сезон 12
Серия 9
23 сентября 2024
В противном случае
Otherwise
Сезон 12
Серия 10
30 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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