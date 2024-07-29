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Футурама 1999, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Футурама
Киноафиша Сериалы Футурама Сезоны Сезон 12
Futurama 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 29 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 17 голосов
8.5 IMDb

Список серий сериала Футурама

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Единственный Амиго The One Amigo
Сезон 12 Серия 1
29 июля 2024
Игра в кости Quids Game
Сезон 12 Серия 2
5 августа 2024
Температура The Temp
Сезон 12 Серия 3
12 августа 2024
Красавица и жук Beauty and The Bug
Сезон 12 Серия 4
19 августа 2024
Один из них кремниевый, а другой золотой One Is Silicon and the Other Gold
Сезон 12 Серия 5
26 августа 2024
Attack of the Clothes
Сезон 12 Серия 6
2 сентября 2024
Планета Эспрессо Planet Espresso
Сезон 12 Серия 7
9 сентября 2024
Повелительница милашек Cuteness Overlord
Сезон 12 Серия 8
16 сентября 2024
Тайна Футурамы Либерри The Futurama Mystery Liberry
Сезон 12 Серия 9
23 сентября 2024
В противном случае Otherwise
Сезон 12 Серия 10
30 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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