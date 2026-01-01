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Стальной алхимик: Братство
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Стальной алхимик: Братство» (2009)
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Актеры сериала «Стальной алхимик: Братство»
Вся информация о сериале
Troy Baker
Трэвис Уиллингэм
Travis Willingham
Roy Mustang
Кент Уильямс
Kent Williams
Роми Пак
Romi Park
Edward Elric
Джон Свэйзи
John Swasey
Тиа Линн Баллард
Tia Lynn Ballard
Риэ Кугимия
Rie Kugimiya
Alphonse Elric
Роми Пак
Romi Park
Билл Дженкинс
Bill Jenkins
Джейсон Дуглас
Jason Douglas
Коллин Клинкенберд
Colleen Clinkenbeard
Riza Hawkeye
Джули Эриксон
Juli Erickson
Майк МакФарланд
Mike McFarland
Jean Havoc
Коити Ямадэра
Kōichi Yamadera
Син Аомори
Shin Aomori
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Лора Бэйли
Laura Bailey
Lust
Дж. Майкл Татум
J. Michael Tatum
Scar
Кристофер Сабат
Christopher Sabat
Alex Louis Armstrong
Крис Паттон
Chris Patton
Кэйтлин Гласс
Caitlin Glass
Winry Rockbell
Эрик Вейл
Eric Vale
Бриттни Карбовски
Brittney Karbowski
Аарон Дисмук
Aaron Dismuke
Кристин М. Отен
Christine M. Auten
Хидэкацу Сибата
Hidekatsu Shibata
King Bradley
Кристофер Бевинс
Christopher Bevins
Миёко Асо
Miyoko Aso
Синъитиро Мики
Shin'ichirô Miki
Roy Mustang
Трина Нисимура
Trina Nishimura
Bradley Campbell
Лидия Маккей
Lydia Mackay
Cynthia Cranz
Чарльз К. Кэмпбелл
Charles C. Campbell
Крис Кейсон
Chris Cason
Gluttony
Данкан Брэннан
Duncan Brannan
Кэидзи Фудзивара
Keiji Fujiwara
Maes Hughes
Патрик Сэйтц
Patrick Seitz
Крис Эйрс
Chris Ayres
Кэндзи Уцуми
Kenji Utsumi
Боб Картер
Bob Carter
Люси Кристиан
Luci Christian
Джон Бургмейер
John Burgmeier
Фумико Орикаса
Fumiko Orikasa
Riza Hawkeye
Шелли Карлин-Блэк
Shelley Calene-Black
Брюс Кэри
Bruce Carey
Кристофер Сабат
Christopher Sabat
Tiffany Grant
Хироюки Ёсино
Hiroyuki Yoshino
Моника Риал
Monica Rial
Кикуко Иноуэ
Kikuko Inoue
Lust
Р. Брюс Эллиотт
R. Bruce Elliott
Таканори Хосино
Takanori Hoshino
Mark Stoddard
Jerry Jewell
Кэндзи Хамада
Kenji Hamada
Vato Falman
Кайл Хеберт
Kyle Hebert
Vato Falman
Кэйтлин Гласс
Caitlin Glass
John Gremillion
Коллин Клинкенберд
Colleen Clinkenbeard
Jonathan R. Freeman
Джастин Кук
Justin Cook
Эндрю Лав
Andrew Love
Чак Хубер
Chuck Huber
Tyson Rinehart
Крис Джордж
Cris George
Черами Ли
Cherami Leigh
Джош Грелл
Jessie Grelle
Сёко Цуда
Shôko Tsuda
Мэри Элизабет МакГлинн
Mary Elizabeth McGlynn
Хисао Эгава
Hisao Egawa
Грег Эирс
Greg Ayres
Кайл Хеберт
Kyle Hebert
Джейми Марчи
Jamie Marchi
Марта Хармс
Martha Harms
Cole Brown
Clint Bickham
Крис Кейсон
Chris Cason
Pam Dougherty
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