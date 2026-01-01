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Киноафиша Сериалы Стальной алхимик: Братство Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Стальной алхимик: Братство» (2009)

Актеры сериала «Стальной алхимик: Братство» Вся информация о сериале
Troy Baker
Трэвис Уиллингэм Travis Willingham
Roy Mustang Кент Уильямс
Кент Уильямс Kent Williams
Роми Пак Romi Park
Edward Elric
Джон Свэйзи John Swasey
Тиа Линн Баллард Tia Lynn Ballard
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия Rie Kugimiya
Alphonse Elric
Роми Пак Romi Park
Билл Дженкинс Bill Jenkins
Джейсон Дуглас
Джейсон Дуглас Jason Douglas
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд Colleen Clinkenbeard
Riza Hawkeye Джули Эриксон
Джули Эриксон Juli Erickson
Майк МакФарланд Mike McFarland
Jean Havoc
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра Kōichi Yamadera
Син Аомори Shin Aomori
Тодд Хаберкорн
Тодд Хаберкорн Todd Haberkorn
Лора Бэйли Laura Bailey
Lust Дж. Майкл Татум
Дж. Майкл Татум J. Michael Tatum
Scar Кристофер Сабат
Кристофер Сабат Christopher Sabat
Alex Louis Armstrong
Крис Паттон Chris Patton
Кэйтлин Гласс
Кэйтлин Гласс Caitlin Glass
Winry Rockbell
Эрик Вейл Eric Vale
Бриттни Карбовски
Бриттни Карбовски Brittney Karbowski
Аарон Дисмук
Аарон Дисмук Aaron Dismuke
Кристин М. Отен Christine M. Auten
Хидэкацу Сибата Hidekatsu Shibata
King Bradley
Кристофер Бевинс
Кристофер Бевинс Christopher Bevins
Миёко Асо Miyoko Aso
Синъитиро Мики Shin'ichirô Miki
Roy Mustang
Трина Нисимура Trina Nishimura
Bradley Campbell
Лидия Маккей Lydia Mackay
Cynthia Cranz
Чарльз К. Кэмпбелл
Чарльз К. Кэмпбелл Charles C. Campbell
Крис Кейсон
Крис Кейсон Chris Cason
Gluttony
Данкан Брэннан Duncan Brannan
Кэидзи Фудзивара Keiji Fujiwara
Maes Hughes
Патрик Сэйтц Patrick Seitz
Крис Эйрс
Крис Эйрс Chris Ayres
Кэндзи Уцуми Kenji Utsumi
Боб Картер Bob Carter
Люси Кристиан Luci Christian
Джон Бургмейер
Джон Бургмейер John Burgmeier
Фумико Орикаса Fumiko Orikasa
Riza Hawkeye
Шелли Карлин-Блэк Shelley Calene-Black
Брюс Кэри
Брюс Кэри Bruce Carey
Кристофер Сабат
Кристофер Сабат Christopher Sabat
Tiffany Grant
Хироюки Ёсино Hiroyuki Yoshino
Моника Риал
Моника Риал Monica Rial
Кикуко Иноуэ Kikuko Inoue
Lust
Р. Брюс Эллиотт R. Bruce Elliott
Таканори Хосино Takanori Hoshino
Mark Stoddard
Jerry Jewell
Кэндзи Хамада Kenji Hamada
Vato Falman
Кайл Хеберт Kyle Hebert
Vato Falman
Кэйтлин Гласс
Кэйтлин Гласс Caitlin Glass
John Gremillion
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд Colleen Clinkenbeard
Jonathan R. Freeman
Джастин Кук Justin Cook
Эндрю Лав Andrew Love
Чак Хубер
Чак Хубер Chuck Huber
Tyson Rinehart
Крис Джордж
Крис Джордж Cris George
Черами Ли
Черами Ли Cherami Leigh
Джош Грелл
Джош Грелл Jessie Grelle
Сёко Цуда Shôko Tsuda
Мэри Элизабет МакГлинн
Мэри Элизабет МакГлинн Mary Elizabeth McGlynn
Хисао Эгава
Хисао Эгава Hisao Egawa
Грег Эирс
Грег Эирс Greg Ayres
Кайл Хеберт Kyle Hebert
Джейми Марчи Jamie Marchi
Марта Хармс Martha Harms
Cole Brown
Clint Bickham
Крис Кейсон
Крис Кейсон Chris Cason
Pam Dougherty
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