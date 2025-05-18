Меню
Стальной алхимик: Братство
Статьи
Статьи о сериале «Стальной алхимик: Братство»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Без массовых убийств и философского камня: реальные учёные повторили уникальную трансмутацию из «Стального алхимика»
Будущее уже рядом, и оно точно будет в стиле аниме.
Написать
18 мая 2025 15:42
Без «Стального алхимика» и «Поднятия уровня»: топ-5 аниме, идеальных от первой и до последней серии
Первое место выглядит как минимум неожиданно и как максимум очень спорно.
16 комментариев
30 марта 2025 20:32
IMDb составил топ-20 лучших аниме и это провал по всем фронтам: «Атака титанов» даже не смогла стать лучшей
Поклонники жанра готовы разнести каждую позицию списка и называют проекты, которые незаслуженно забыли.
6 комментариев
23 марта 2025 11:50
Аниме свернуло не туда? 3 заблуждения о «Стальном алхимике», в которые верит большинство фанатов — и абсолютно зря
Снимаем розовые очки со скептиков.
2 комментария
12 марта 2025 18:07
Рейтинги даже выше: это свежее аниме уже обошло «Стального алхимика», а ведь до финала еще целых 2 месяца
Реализм, мракобесие и крепкий сюжет.
2 комментария
7 марта 2025 14:44
Кто самый сильный в аниме «Стальной алхимик: Братство»? Братья Элрик даже не в топ-5
Ребят обходят по всем фронтам сразу несколько персонажей.
Написать
7 марта 2025 07:58
Душа ребенка, запертая в доспехе: почему Альфонс Элрик потерял тело в «Стальном алхимике»
Его можно было уничтожить при помощи воды, просто стерев печать крови.
Написать
5 марта 2025 18:07
Не понимали, почему в «Стальном алхимике» поют на русском? Создатели аниме пошли на это намеренно
Трогательная песня о братьях и матери до сих пор вышибает слезу.
2 комментария
3 марта 2025 12:19
