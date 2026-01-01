Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Граница Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Граница» (2018)

Актеры сериала «Граница» Вся информация о сериале
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа Jason Momoa
Declan Harp Лэндон Либуарон
Лэндон Либуарон Landon Liboiron
Michael Smyth Зои Бойл
Зои Бойл Zoe Boyle
Grace Emberly Грег Брайк
Грег Брайк Greg Bryk
Cobbs Pond Аллан Хоуко
Аллан Хоуко Allan Hawco
Douglas Brown
Шон Дойл Shawn Doyle
Джэми Сивз Jamie Sives
Майкл Рэймонд-Джеймс
Майкл Рэймонд-Джеймс Michael Raymond-James
Fortunato Джей Симпсон
Джей Симпсон Jay Simpson
Lord Winston Fisher
Деметриус Гросс Demetrius Grosse
Charleston
Гари Льюис
Гари Льюис Gary Lewis
Edward Emberly Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион Paul McGillion
Major Vinnicombe Танту Кардинал
Танту Кардинал Tantoo Cardinal
Kamenna
Диана Бентли Diana Bentley
Imogen
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше