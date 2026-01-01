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Актёры 1 сезона сериала «Граница» (2016)

Актеры сериала «Граница» Вся информация о сериале
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа Jason Momoa
Declan Harp Лэндон Либуарон
Лэндон Либуарон Landon Liboiron
Michael Smyth Зои Бойл
Зои Бойл Zoe Boyle
Grace Emberly Кристиан МакКэй
Кристиан МакКэй Christian McKay
Father James Coffin Эван Йоникит
Эван Йоникит Evan Jonigkeit
Captain Chesterfield
Шон Дойл Shawn Doyle
Джессика Маттен
Джессика Маттен Jessica Matten
Sokanon Аллан Хоуко
Аллан Хоуко Allan Hawco
Douglas Brown Танту Кардинал
Танту Кардинал Tantoo Cardinal
Kamenna Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Samoset Кэти МакГрат
Кэти МакГрат Katie McGrath
Elizabeth Carruthers
Майкл Патрик
Майкл Патрик Michael Patric
Malcolm Brown
Рауль Трухильо
Рауль Трухильо Raoul Max Trujillo
Machk
Charles Aitken
Captain Johnson
Диана Бентли Diana Bentley
Imogen
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