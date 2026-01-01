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Актёры 1 сезона сериала «Граница» (2016)
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Актеры сериала «Граница»
Вся информация о сериале
Джейсон Момоа
Jason Momoa
Declan Harp
Лэндон Либуарон
Landon Liboiron
Michael Smyth
Зои Бойл
Zoe Boyle
Grace Emberly
Кристиан МакКэй
Christian McKay
Father James Coffin
Эван Йоникит
Evan Jonigkeit
Captain Chesterfield
Шон Дойл
Shawn Doyle
Джессика Маттен
Jessica Matten
Sokanon
Аллан Хоуко
Allan Hawco
Douglas Brown
Танту Кардинал
Tantoo Cardinal
Kamenna
Занн МаКларнон
Zahn McClarnon
Samoset
Кэти МакГрат
Katie McGrath
Elizabeth Carruthers
Майкл Патрик
Michael Patric
Malcolm Brown
Рауль Трухильо
Raoul Max Trujillo
Machk
Charles Aitken
Captain Johnson
Диана Бентли
Diana Bentley
Imogen
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