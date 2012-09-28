В 5 сезоне 7 серии сериала «Грань» Питер получил новые способности, которые помогают ему организовать очередную диверсию. В это время его напарники из подразделения «За гранью» при содействии Нины Шарп оказываются в старом хранилище Белла.
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