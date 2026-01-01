Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Грань Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Грань» (2012)

Актеры сериала «Грань» Вся информация о сериале
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Olivia Dunham Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Joshua Jackson
Peter Bishop Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Джон Ноубл John Noble
Dr. Walter Bishop
Дженни Блонг Jenni Blong
Майкл Копса Michael Kopsa
Джон Проски John Prosky
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Джорджина Хэйг
Джорджина Хэйг Georgina Haig
Джилл Скотт Jill Scott
Джеймс Кидни James Kidnie
Эрик Ланж
Эрик Ланж Eric Lange
Шон Смит Shaun Smyth
Зак Сантьяго Zak Santiago
Том Батлер Tom Butler
Майкл Роджерс Michael J Rogers
Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Nina Sharp
Кларк Миддлтон Clark Middleton
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Phillip Broyles
Тед Коул Ted Cole
Кетт Тертон
Кетт Тертон Kett Turton
Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион Paul McGillion
Дженнифер Чжон Jennifer Cheon Garcia
Сейдж Броклбэнк Sage Brocklebank
Йен Батчер Ian Butcher
Пол Мониз де Са Paul Moniz de Sa
Джакомо Бессато Giacomo Baessato
Seth Gabel
Lincoln Lee
Томас Кадро Thomas Cadrot
Гейб Хаут Gabe Khouth
Клод Дюамель Claude Duhamel
Ноа Беггс Noah Beggs
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше