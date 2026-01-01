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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Актёры 5 сезона сериала «Грань» (2012)
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Актеры сериала «Грань»
Вся информация о сериале
Анна Торв
Anna Torv
Olivia Dunham
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Peter Bishop
Анна Торв
Anna Torv
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Джон Ноубл
John Noble
Dr. Walter Bishop
Дженни Блонг
Jenni Blong
Майкл Копса
Michael Kopsa
Джон Проски
John Prosky
Майкл Серверис
Michael Cerveris
Джорджина Хэйг
Georgina Haig
Джилл Скотт
Jill Scott
Джеймс Кидни
James Kidnie
Эрик Ланж
Eric Lange
Шон Смит
Shaun Smyth
Зак Сантьяго
Zak Santiago
Том Батлер
Tom Butler
Майкл Роджерс
Michael J Rogers
Блэр Браун
Blair Brown
Nina Sharp
Кларк Миддлтон
Clark Middleton
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Phillip Broyles
Тед Коул
Ted Cole
Кетт Тертон
Kett Turton
Пол МакДжиллион
Paul McGillion
Дженнифер Чжон
Jennifer Cheon Garcia
Сейдж Броклбэнк
Sage Brocklebank
Йен Батчер
Ian Butcher
Пол Мониз де Са
Paul Moniz de Sa
Джакомо Бессато
Giacomo Baessato
Seth Gabel
Lincoln Lee
Томас Кадро
Thomas Cadrot
Гейб Хаут
Gabe Khouth
Клод Дюамель
Claude Duhamel
Ноа Беггс
Noah Beggs
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