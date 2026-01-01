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Актёры 4 сезона сериала «Грань» (2011)
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Актеры сериала «Грань»
Вся информация о сериале
Анна Торв
Anna Torv
Olivia Dunham
Анна Торв
Anna Torv
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Peter Bishop
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Phillip Broyles
Блэр Браун
Blair Brown
Nina Sharp
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Блэр Браун
Blair Brown
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Jasika Nicole
Seth Gabel
Lincoln Lee
Джон Ноубл
John Noble
Dr. Walter Bishop
Стивен Рут
Stephen Root
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Джаред Харрис
Jared Harris
Майкл Серверис
Michael Cerveris
Тим Келлехер
Tim Kelleher
Ари Гросс
Arye Gross
Карри Грэм
Currie Graham
Нил Хафф
Neal Huff
Эван Бёрд
Evan Bird
Seth Gabel
Генри Йен Кьюсик
Henry Ian Cusick
Майкл Мэсси
Michael Massee
Глинис Дэвис
Glynis Davies
Мишель Крузик
Michelle Krusiec
Роми Роземонт
Romy Rosemont
Тобиаш Сигал
Tobias Segal
Джон Эйлуорд
John Aylward
Джина Холден
Gina Holden
Джорджина Хэйг
Georgina Haig
Уильям Сэдлер
William Sadler
Ребекка Мэйдер
Rebecca Mader
Она Гроер
Ona Grauer
Харрисон Томас
Harrison Thomas
Джерард Планкет
Gerard Plunkett
Саманта Ноубл
Samantha Noble
Morris Chapdelaine
Victoria Bidewell
Монте Маркэм
Monte Markham
Бен Коттон
Ben Cotton
Джон Ноубл
John Noble
Кларк Миддлтон
Clark Middleton
Joe Costa
Джо Флениган
Joe Flanigan
Чин Хан
Chin Han
Джон Пайпер-Фергюсон
John Pyper-Ferguson
Нэнси Сивак
Nancy Sivak
Orla Brady
Дэвид Колл
David Call
G. Michael Gray
Паскаль Хаттон
Pascale Hutton
Энид-Рэй Адамс
Enid-Raye Adams
Адриан Хью
Adrian Hough
Дэниэл Арнольд
Daniel Smith Arnold
Кертис Харрис мл.
Curtis Harris Jr.
Макс Арсиньега
Max Arciniega
Тим Гини
Tim Guinee
Кэролин Андерсон
Carolyn Anderson
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