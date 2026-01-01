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Киноафиша Сериалы Грань Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Грань» (2011)

Актеры сериала «Грань» Вся информация о сериале
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Olivia Dunham Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Joshua Jackson
Peter Bishop Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Phillip Broyles Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Nina Sharp Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Jasika Nicole
Seth Gabel
Lincoln Lee
Джон Ноубл John Noble
Dr. Walter Bishop Стивен Рут
Стивен Рут Stephen Root
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман Chadwick Boseman
Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Тим Келлехер Tim Kelleher
Ари Гросс Arye Gross
Карри Грэм Currie Graham
Нил Хафф
Нил Хафф Neal Huff
Эван Бёрд Evan Bird
Seth Gabel
Генри Йен Кьюсик
Генри Йен Кьюсик Henry Ian Cusick
Майкл Мэсси
Майкл Мэсси Michael Massee
Глинис Дэвис Glynis Davies
Мишель Крузик
Мишель Крузик Michelle Krusiec
Роми Роземонт Romy Rosemont
Тобиаш Сигал Tobias Segal
Джон Эйлуорд John Aylward
Джина Холден Gina Holden
Джорджина Хэйг
Джорджина Хэйг Georgina Haig
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер William Sadler
Ребекка Мэйдер
Ребекка Мэйдер Rebecca Mader
Она Гроер Ona Grauer
Харрисон Томас Harrison Thomas
Джерард Планкет Gerard Plunkett
Саманта Ноубл Samantha Noble
Morris Chapdelaine
Victoria Bidewell
Монте Маркэм Monte Markham
Бен Коттон Ben Cotton
Джон Ноубл John Noble
Кларк Миддлтон Clark Middleton
Joe Costa
Джо Флениган Joe Flanigan
Чин Хан
Чин Хан Chin Han
Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон John Pyper-Ferguson
Нэнси Сивак Nancy Sivak
Orla Brady
Дэвид Колл David Call
G. Michael Gray
Паскаль Хаттон
Паскаль Хаттон Pascale Hutton
Энид-Рэй Адамс Enid-Raye Adams
Адриан Хью
Адриан Хью Adrian Hough
Дэниэл Арнольд Daniel Smith Arnold
Кертис Харрис мл. Curtis Harris Jr.
Макс Арсиньега Max Arciniega
Тим Гини
Тим Гини Tim Guinee
Кэролин Андерсон Carolyn Anderson
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