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Киноафиша Сериалы Грань Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Грань» (2010)

Актеры сериала «Грань» Вся информация о сериале
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Olivia Dunham Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Joshua Jackson
Peter Bishop Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Phillip Broyles Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Nina Sharp
Jasika Nicole
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Джон Ноубл John Noble
Dr. Walter Bishop Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Шон Кэмпбелл Sean Campbell
Джон Ноубл John Noble
Шэннон Кокрен Shannon Cochran
Омид Абтахи
Омид Абтахи Omid Abtahi
Расселл Харвард
Расселл Харвард Russell Harvard
Orla Brady
Грейстон Холт Greyston Holt
Кевин Корригэн Kevin Corrigan
Аарон Эшмор Aaron Ashmore
Райан МакДональд Ryan McDonald
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд Michael Eklund
Маркус Джаматти Marcus Giamatti
Seth Gabel
Lincoln Lee
Кевин Уайзман
Кевин Уайзман Kevin Weisman
Себастьян Роше Sebastian Roché
Марк Иванир
Марк Иванир Mark Ivanir
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд Christopher Lloyd
Алон Абутбул
Алон Абутбул Alon Abutbul
Seth Gabel
Чандлер Кентербери
Чандлер Кентербери Chandler Canterbury
Шон Эшмор
Шон Эшмор Shawn Ashmore
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен Ulrich Thomsen
Дж.Р. Борн JR Bourne
Алан Рак
Алан Рак Alan Ruck
Чарльз Парнелл Charles Parnell
Филлис Соммервиль
Филлис Соммервиль Phyllis Somerville
Паула Малкомсон
Паула Малкомсон Paula Malcomson
Барбара Тайсон Barbara Tyson
Артин Браун Artine Tony Browne
Джерард Планкет Gerard Plunkett
Джоди Томпсон Jody Thompson
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган Amy Madigan
Карли Скотт Коллинз Karley Scott Collins
Леонард Нимой
Леонард Нимой Leonard Nimoy
Кен Пог Ken Pogue
Филип Уинчестер
Филип Уинчестер Philip Winchester
Пэтти Аллан Patti Allan
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф Brad Dourif
Sienna Bohn
Кайл Кэсси Kyle Cassie
Уилл Ротхаар Will Rothhaar
Оливия Ченг
Оливия Ченг Olivia Cheng
Джон Кассини
Джон Кассини John Cassini
Джули МакНивен Julie McNiven
Николас Карелла Nicholas Carella
Кларк Миддлтон Clark Middleton
Андре Ройо
Андре Ройо Andre Royo
Сара-Джейн Редмонд Sarah-Jane Redmond
Кертис Харрис мл. Curtis Harris Jr.
Марк Эчисон
Марк Эчисон Mark Acheson
Эмили Мид Emily Meade
Примо Эллон Primo Allon
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