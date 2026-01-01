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Актёры 3 сезона сериала «Грань» (2010)
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Актеры сериала «Грань»
Вся информация о сериале
Анна Торв
Anna Torv
Анна Торв
Anna Torv
Olivia Dunham
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Peter Bishop
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Phillip Broyles
Блэр Браун
Blair Brown
Nina Sharp
Jasika Nicole
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Джон Ноубл
John Noble
Dr. Walter Bishop
Майкл Серверис
Michael Cerveris
Шон Кэмпбелл
Sean Campbell
Джон Ноубл
John Noble
Шэннон Кокрен
Shannon Cochran
Омид Абтахи
Omid Abtahi
Расселл Харвард
Russell Harvard
Orla Brady
Грейстон Холт
Greyston Holt
Кевин Корригэн
Kevin Corrigan
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Райан МакДональд
Ryan McDonald
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Маркус Джаматти
Marcus Giamatti
Seth Gabel
Lincoln Lee
Кевин Уайзман
Kevin Weisman
Себастьян Роше
Sebastian Roché
Марк Иванир
Mark Ivanir
Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
Алон Абутбул
Alon Abutbul
Seth Gabel
Чандлер Кентербери
Chandler Canterbury
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Ульрих Томсен
Ulrich Thomsen
Дж.Р. Борн
JR Bourne
Алан Рак
Alan Ruck
Чарльз Парнелл
Charles Parnell
Филлис Соммервиль
Phyllis Somerville
Паула Малкомсон
Paula Malcomson
Барбара Тайсон
Barbara Tyson
Артин Браун
Artine Tony Browne
Джерард Планкет
Gerard Plunkett
Джоди Томпсон
Jody Thompson
Эми Мэдиган
Amy Madigan
Карли Скотт Коллинз
Karley Scott Collins
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
Кен Пог
Ken Pogue
Филип Уинчестер
Philip Winchester
Пэтти Аллан
Patti Allan
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Sienna Bohn
Кайл Кэсси
Kyle Cassie
Уилл Ротхаар
Will Rothhaar
Оливия Ченг
Olivia Cheng
Джон Кассини
John Cassini
Джули МакНивен
Julie McNiven
Николас Карелла
Nicholas Carella
Кларк Миддлтон
Clark Middleton
Андре Ройо
Andre Royo
Сара-Джейн Редмонд
Sarah-Jane Redmond
Кертис Харрис мл.
Curtis Harris Jr.
Марк Эчисон
Mark Acheson
Эмили Мид
Emily Meade
Примо Эллон
Primo Allon
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