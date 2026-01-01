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Киноафиша Сериалы Грань Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Грань» (2009)

Актеры сериала «Грань» Вся информация о сериале
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Olivia Dunham Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Joshua Jackson
Peter Bishop Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Phillip Broyles Кирк Асеведо
Кирк Асеведо Kirk Acevedo
Charlie Francis Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Nina Sharp
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Джон Ноубл John Noble
Dr. Walter Bishop
Jasika Nicole
Майкл О`Нил
Майкл О`Нил Michael O’Neill
Джон Ноубл John Noble
Питер Уэллер
Питер Уэллер Peter Weller
Равиль Исянов Ravil Isyanov
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн Cameron Monaghan
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Себастьян Роше Sebastian Roché
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Жанетта Арнетт Jeannetta Arnette
Jim True-Frost
Марта Плимптон
Марта Плимптон Martha Plimpton
Кевин Корригэн Kevin Corrigan
Ци Ма
Ци Ма Tzi Ma
Омар Метвалли
Омар Метвалли Omar Metwally
Люк Госс Luke Goss
Райан МакДональд Ryan McDonald
Мартин Камминс Martin Cummins
Сара Эдмондсон Sarah Edmondson
Роджер Кросс Roger Cross
Кларк Миддлтон Clark Middleton
Дж.Р. Борн JR Bourne
Демор Барнс
Демор Барнс Demore Barnes
Дженнифер Миссони
Дженнифер Миссони Jennifer Missoni
Эндрю Эйрли Andrew Airlie
Эми Карлсон
Эми Карлсон Amy Carlson
Лаара Сэдик Laara Sadiq
Дженни Блонг Jenni Blong
Элис Кремелберг Alice Kremelberg
Эри Грейнор
Эри Грейнор Ari Graynor
Пол Рэй Paul Rae
Питер Брайант Peter James Bryant
Мари Авгеропулос
Мари Авгеропулос Marie Avgeropoulos
Джефф Перри
Джефф Перри Jeff Perry
Лиам Джеймс
Лиам Джеймс Liam James
Меган Маркл
Меган Маркл Meghan Markle
Conrad Coates
Christine Chatelain
Vincent Gale
Orla Brady
Рави Капур Ravi Kapoor
Catherine Barroll
Джерард Планкет Gerard Plunkett
Ингрид Торранс Ingrid Torrance
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти Stephen McHattie
Симона Кэссел
Симона Кэссел Simone Kessell
Кэти Финдлей
Кэти Финдлей Katie Findlay
Дорон Белл Doron Bell
Лаура Меннелл
Лаура Меннелл Laura Mennell
Тереза Расселл Theresa Russell
Энни Пэррис
Энни Пэррис Annie Parisse
Патрик Гилмор
Патрик Гилмор Patrick Gilmore
Питер Вудворд Peter Woodward
Наташа Мальте
Наташа Мальте Natassia Malthe
Lauren Akemi Bradley
Blaine Anderson
Трэвис Шульдт Travis Schuldt
Джек Янг Jack J. Yang
Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж John Savage
Кирк Асеведо
Кирк Асеведо Kirk Acevedo
Леонард Нимой
Леонард Нимой Leonard Nimoy
Дэвид Колл David Call
Seth Gabel
Каарен Де Зилва Kaaren de Zilva
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