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Киноафиша Сериалы Грань Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Грань» (2008)

Актеры сериала «Грань» Вся информация о сериале
Анна Торв
Анна Торв Anna Torv
Olivia Dunham Джошуа Джексон
Джошуа Джексон Joshua Jackson
Peter Bishop Лэнс Реддик
Лэнс Реддик Lance Reddick
Phillip Broyles Кирк Асеведо
Кирк Асеведо Kirk Acevedo
Charlie Francis Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Nina Sharp
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Джон Ноубл John Noble
Dr. Walter Bishop Марк Вэлли
Марк Вэлли Mark Valley
John Scott Эри Грейнор
Эри Грейнор Ari Graynor
Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Эрик Палладино Erik Palladino
Юл Васкес
Юл Васкес Yul Vazquez
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак Ebon Moss-Bachrach
Джефферсон Мейс
Джефферсон Мейс Jefferson Mays
Билли Бёрк
Билли Бёрк Billy Burke
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер William Sadler
Крис Эйгеман Chris Eigeman
Дэвид Колл David Call
Дерек Сесил Derek Cecil
Джейсон Батлер Харнер
Джейсон Батлер Харнер Jason Butler Harner
Дженнифер Феррин
Дженнифер Феррин Jennifer Ferrin
Майкл Гэстон
Майкл Гэстон Michael Gaston
Дэвид Питту
Дэвид Питту David Pittu
Зак Орт
Зак Орт Zak Orth
Кристофер Бауэр
Кристофер Бауэр Chris Bauer
Paul Fitzgerald
Майкл Келли
Майкл Келли Michael Kelly
Феликс Солис
Феликс Солис Felix Solis
Эйприл Грэйс
Эйприл Грэйс April Grace
Марк Блум Mark Blum
Макс Бейкер Max Baker
Рэндолл Дак Ким Randall Duk Kim
Леонард Нимой
Леонард Нимой Leonard Nimoy
Триесте Келли Данн
Триесте Келли Данн Trieste Kelly Dunn
Сьюзэн Миснер
Сьюзэн Миснер Susan Misner
Спенсер Лист Spencer List
Питер Аутербридж Peter Outerbridge
Питер Хэрман
Питер Хэрман Peter Hermann
Мария Диззия
Мария Диззия Maria Dizzia
Кит Ноббс
Кит Ноббс Keith Nobbs
Ноа Бин
Ноа Бин Noah Bean
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