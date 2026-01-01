Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Грань
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Грань» (2008)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Грань»
Вся информация о сериале
Анна Торв
Anna Torv
Olivia Dunham
Джошуа Джексон
Joshua Jackson
Peter Bishop
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Phillip Broyles
Кирк Асеведо
Kirk Acevedo
Charlie Francis
Блэр Браун
Blair Brown
Nina Sharp
Jasika Nicole
Astrid Farnsworth
Джон Ноубл
John Noble
Dr. Walter Bishop
Марк Вэлли
Mark Valley
John Scott
Эри Грейнор
Ari Graynor
Джаред Харрис
Jared Harris
Майкл Серверис
Michael Cerveris
Эрик Палладино
Erik Palladino
Юл Васкес
Yul Vazquez
Эбон Мосс-Бакрак
Ebon Moss-Bachrach
Джефферсон Мейс
Jefferson Mays
Билли Бёрк
Billy Burke
Уильям Сэдлер
William Sadler
Крис Эйгеман
Chris Eigeman
Дэвид Колл
David Call
Дерек Сесил
Derek Cecil
Джейсон Батлер Харнер
Jason Butler Harner
Дженнифер Феррин
Jennifer Ferrin
Майкл Гэстон
Michael Gaston
Дэвид Питту
David Pittu
Зак Орт
Zak Orth
Кристофер Бауэр
Chris Bauer
Paul Fitzgerald
Майкл Келли
Michael Kelly
Феликс Солис
Felix Solis
Эйприл Грэйс
April Grace
Марк Блум
Mark Blum
Макс Бейкер
Max Baker
Рэндолл Дак Ким
Randall Duk Kim
Леонард Нимой
Leonard Nimoy
Триесте Келли Данн
Trieste Kelly Dunn
Сьюзэн Миснер
Susan Misner
Спенсер Лист
Spencer List
Питер Аутербридж
Peter Outerbridge
Питер Хэрман
Peter Hermann
Мария Диззия
Maria Dizzia
Кит Ноббс
Keith Nobbs
Ноа Бин
Noah Bean
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить