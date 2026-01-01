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Киноафиша Сериалы За и против Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «За и против» (2020)

Актеры сериала «За и против» Вся информация о сериале
Лене Мария Кристенсен Lene Maria Christensen
Nina Ларс Ранте
Ларс Ранте Lars Ranthe
Erik
Хенрик Ноэл Олесен Henrik Noël Olesen
Henrik Ipsen
Томас Чаанинг Thomas Chaanhing
Каспер Лефвалль Стенсбирк Kasper Løfvall Stensbirk
Эмма Б. Маротт Emma B. Marott
Эмиль Тольструп Emil Tholstrup
Kristian Ibler
Симона Лукке Simone Lykke
Педер Томас Педерсен Peder Thomas Pedersen
Лотта Андерсен Lotte Andersen
Мортен Хольст Morten Holst
Улла Вейби Ulla Vejby
Жаклин Корадо Jacqueline Corado
May Lifschitz
Дием Камилле Гбогу Diêm Camille G.
Мортен Броун Йоргенсон
Мортен Броун Йоргенсон Morten Brovn Jørgensen
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий Nicolas Wanczycki
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