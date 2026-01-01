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Киноафиша Сериалы За и против Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «За и против» (2018)

Актеры сериала «За и против» Вся информация о сериале
Ларс Ранте
Ларс Ранте Lars Ranthe
Erik
Лене Мария Кристенсен Lene Maria Christensen
Nina
Лотта Андерсен Lotte Andersen
Бехруз Банисси Behruz Banissi
Дитте Арнтх Ditte Arnth
Мортен Броун Йоргенсон
Мортен Броун Йоргенсон Morten Brovn Jørgensen
Рикке Бельде Rikke Bilde
Михаэль Броструп Michael Brostrup
Анне Софи Эсперсен Anne Sofie Espersen
Morten Bjørn
Мортен Кирксов Morten Kirkskov
Эмма Б. Маротт Emma B. Marott
Karoline Brygmann
Бенедикте Хансен
Бенедикте Хансен Benedikte Hansen
Бо Карлссон Bo Carlsson
Оле Дюпон Ole Dupont
Каспер Лефвалль Стенсбирк Kasper Løfvall Stensbirk
Расмус Хаксен Rasmus Haxen
Эрик Мэдсен Eric Madsen
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