Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
За и против
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «За и против» (2018)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «За и против»
Вся информация о сериале
Ларс Ранте
Lars Ranthe
Erik
Лене Мария Кристенсен
Lene Maria Christensen
Nina
Лотта Андерсен
Lotte Andersen
Бехруз Банисси
Behruz Banissi
Дитте Арнтх
Ditte Arnth
Мортен Броун Йоргенсон
Morten Brovn Jørgensen
Рикке Бельде
Rikke Bilde
Михаэль Броструп
Michael Brostrup
Анне Софи Эсперсен
Anne Sofie Espersen
Morten Bjørn
Мортен Кирксов
Morten Kirkskov
Эмма Б. Маротт
Emma B. Marott
Karoline Brygmann
Бенедикте Хансен
Benedikte Hansen
Бо Карлссон
Bo Carlsson
Оле Дюпон
Ole Dupont
Каспер Лефвалль Стенсбирк
Kasper Løfvall Stensbirk
Расмус Хаксен
Rasmus Haxen
Эрик Мэдсен
Eric Madsen
Курицу больше не мариную — так научил шеф-повар: беру только масло, корочка хрустит, а мясо внутри нежное, как суфле
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить