Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Costume Design for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Series - Multi-Camera Production
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Main Title Theme Music
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Foreign TV Program Award
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку
Кошки у меня нет, но наполнитель за 149 рублей в Fix Price покупаю через день: дома и на даче заменяет несколько средств
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
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