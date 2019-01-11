Друзья с колледжа 2017 - 2019, 2 сезон

Friends from College 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Друзья с колледжа»

Во 2 сезоне сериала «Друзья с колледжа» история о бывших однокурсниках из Гарварда продолжается. Все они вынуждены сделать счастливые лица во время встречи на шикарной помолвке Макса. Сэм пытается остановить кампанию против Джона. Итан и Лиза прогуливаются по переулку ностальгии. Ник старается вести себя соответственно возрасту. Тем временем Сэм, Ник и Марианна облачились в свои танцевальные туфли. Лиза совершает удивительное открытие, а затем вместе с Чарли обдумывает свое будущее. Ник приглашает Лизу провести выходные с Мерриллом. Феликс настаивает на том, чтобы Макс оказал сопротивление Итану.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.9 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Друзья с колледжа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вечеринка по случаю помолвки The Engagement Party
Сезон 2 Серия 1
11 января 2019
Кладовка Storage Unit
Сезон 2 Серия 2
11 января 2019
На всю ночь Out All Night
Сезон 2 Серия 3
11 января 2019
Мальчишник The Bachelor Party
Сезон 2 Серия 4
11 января 2019
Старые привычки Old Habits
Сезон 2 Серия 5
11 января 2019
Свободное падение Free Fall
Сезон 2 Серия 6
11 января 2019
Фейерверки Fireworks
Сезон 2 Серия 7
11 января 2019
Свадьба The Wedding
Сезон 2 Серия 8
11 января 2019
