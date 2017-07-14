Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Друзья с колледжа 2017 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Друзья с колледжа
Киноафиша Сериалы Друзья с колледжа Сезоны Сезон 1
Friends from College 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Друзья с колледжа»

В 1 сезоне сериала «Друзья с колледжа» Лиза и Итан отправляются в Нью-Йорк, встречаются со старыми друзьями из колледжа и обнаруживают, что некоторые секреты трудно хранить много лет. Тем временем рабочий день Лизы на новом месте начинается не очень хорошо. Мариан готовится к премьере своей пьесы. Итан пребывает в поисках идей для своей новой книги, а Сэм, Лиза и Марианна встречают поклонников в баре. Макс и Феликс празднуют особую дату. Итан решает организовать поездку с дегустацией вин для своих друзей, но его идеально спланированная экскурсия портится из-за нескольких ухабов на дороге.

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 20 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Друзья с колледжа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в Нью-Йорк Welcome to New York
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2017
Дом в Коннектикуте Connecticut House
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2017
Бессонная ночь All-Nighter
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2017
Миссия невыполнима Mission Impossible
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2017
Дискоавтобус Party Bus
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2017
Вторая свадьба Second Wedding
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2017
Большой Кайман Grand Cayman
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2017
Ночь сюрпризов A Night of Surprises
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2017
График выхода всех сериалов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше