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Киноафиша Сериалы Фрейд Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Фрейд» (2020)

Актеры сериала «Фрейд» Вся информация о сериале
Роберт Финстер
Роберт Финстер Robert Finster
Sigmund Freud Элла Румпф
Элла Румпф Ella Rumpf
Fleur Salomé Георг Фридрих
Георг Фридрих Georg Friedrich
Alfred Kiss
Кристоф Ф. Круцлер Christoph F. Krutzler
Бригитта Крен
Бригитта Крен Brigitte Kren
Райнер Бок
Райнер Бок Rainer Bock
Аня Клинг
Аня Клинг Anja Kling
Филипп Хохмайр
Филипп Хохмайр Philipp Hochmair
Аарон Фриш
Аарон Фриш Aaron Friesz
Алес Билик Ales Bílík
Николь Мерседес Мюллер Nicole Mercedes Müller
Хайнц Трикснер
Хайнц Трикснер Heinz Trixner
Штефан Конарске Stefan Konarske
Йоханнес Криш
Йоханнес Криш Johannes Krisch
Мариса Гровальдт Marisa Growaldt
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