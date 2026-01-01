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Места и даты съемок сериала Фрейд

Основные места съемок сериала Фрейд

  • Чехия
  • Австрия
  • Либерец, Чехия

Где снимали известные сцены

Студии
Киностудия Баррандов, Прага, Чехия
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Внешние сцены в Вене.
Прага, Чехия
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Особняк Сапари
Либехов, Чехия
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