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Трудности ассимиляции
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Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Трудности ассимиляции» (2017)
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Трудности ассимиляции»
Вся информация о сериале
Рэндолл Парк
Randall Park
Louis Huang
Констанс Ву
Constance Wu
Jessica Huang
Hudson Yang
Eddie Huang
Forrest Wheeler
Emery Huang
Йен Чен
Ian Chen
Evan Huang
Lucille Soong
Челси Крисп
Chelsey Crisp
Рэй Уайз
Ray Wise
Ниси Нэш
Niecy Nash
Джордж Такей
George Takei
Тайлер Альварес
Tyler Alvarez
Мэтт Оберг
Matt Oberg
Luna Blaise
Пола Абдул
Paula Abdul
Alex Quijano
Конни Чун
Connie Chung
Анджела Кинси
Angela Kinsey
RZA
Шерил Хайнс
Cheryl Hines
Стейси Скоувли
Stacey Scowley
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