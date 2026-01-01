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Трудности ассимиляции
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Трудности ассимиляции» (2015)
О сериале
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Трудности ассимиляции»
Вся информация о сериале
Рэндолл Парк
Randall Park
Louis Huang
Констанс Ву
Constance Wu
Jessica Huang
Hudson Yang
Eddie Huang
Forrest Wheeler
Emery Huang
Йен Чен
Ian Chen
Evan Huang
Lucille Soong
Челси Крисп
Chelsey Crisp
Мария Бэмфорд
Maria Bamford
Billie Jean King
Рэй Уайз
Ray Wise
Пол Шир
Paul Scheer
Allison Scagliotti
Джей Би Смув
J.B. Smoove
Джон Дэйли
Jon Daly
Сара Бэйкер
Sarah Baker
Рэймонд Ма
Raymond Ma
Мэтт Беннетт
Matt Bennett
Альберт Цай
Albert Tsai
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
Al Madrigal
C.S. Lee
Джиллиан Арменанте
Jillian Armenante
Джуди Рейес
Judy Reyes
Мэтт Лукас
Matt Lucas
Кейси Уилсон
Casey Wilson
Эрик Эдельштейн
Eric Edelstein
Соня Эдди
Sonya Eddy
Эшли Лиао
Ashley Liao
Джеймс Харрис
Jimmy Jam
Ноэль Гульеми
Noel Gugliemi
Рики Линдхоум
Riki Lindhome
Мо Коллинз
Mo Collins
Джонни Пембертон
Johnny Pemberton
Тим Хайдекер
Tim Heidecker
Бэйн Гибби
Bayne Gibby
Джун Анджела
June Angela
Стейси Скоувли
Stacey Scowley
Сьюзэн Парк
Susan Park
Кен Джонг
Ken Jeong
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