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Актёры 2 сезона сериала «Трудности ассимиляции» (2015)

Актеры сериала «Трудности ассимиляции» Вся информация о сериале
Рэндолл Парк
Рэндолл Парк Randall Park
Louis Huang Констанс Ву
Констанс Ву Constance Wu
Jessica Huang
Hudson Yang
Eddie Huang
Forrest Wheeler
Emery Huang
Йен Чен
Йен Чен Ian Chen
Evan Huang
Lucille Soong
Челси Крисп Chelsey Crisp
Мария Бэмфорд
Мария Бэмфорд Maria Bamford
Billie Jean King
Рэй Уайз
Рэй Уайз Ray Wise
Пол Шир
Пол Шир Paul Scheer
Allison Scagliotti
Джей Би Смув
Джей Би Смув J.B. Smoove
Джон Дэйли
Джон Дэйли Jon Daly
Сара Бэйкер
Сара Бэйкер Sarah Baker
Рэймонд Ма Raymond Ma
Мэтт Беннетт Matt Bennett
Альберт Цай
Альберт Цай Albert Tsai
Патрик Фишлер
Патрик Фишлер Patrick Fischler
Al Madrigal
C.S. Lee
Джиллиан Арменанте
Джиллиан Арменанте Jillian Armenante
Джуди Рейес
Джуди Рейес Judy Reyes
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас Matt Lucas
Кейси Уилсон
Кейси Уилсон Casey Wilson
Эрик Эдельштейн
Эрик Эдельштейн Eric Edelstein
Соня Эдди Sonya Eddy
Эшли Лиао
Эшли Лиао Ashley Liao
Джеймс Харрис Jimmy Jam
Ноэль Гульеми
Ноэль Гульеми Noel Gugliemi
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум Riki Lindhome
Мо Коллинз Mo Collins
Джонни Пембертон
Джонни Пембертон Johnny Pemberton
Тим Хайдекер
Тим Хайдекер Tim Heidecker
Бэйн Гибби Bayne Gibby
Джун Анджела June Angela
Стейси Скоувли Stacey Scowley
Сьюзэн Парк Susan Park
Кен Джонг
Кен Джонг Ken Jeong
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